Mattis Krapp beginnt sein Volontariat mit der Station Sömmerda.

Ich wohne zwar seit etwas mehr als fünf Jahren in Thüringen, genau genommen in Erfurt, doch in Sömmerda war ich bis jetzt noch nicht – das ändert sich jetzt. Zum Anfang des Jahres startete das erste von zwei Jahren Volontariat bei den Thüringer Tageszeitungen von Funke, erste Station in Sömmerda.