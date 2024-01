Nach der Kundgebung in Erfurt gibt es auch eine Versammlung auf dem Sömmerdaer Markt. Lokalpolitiker stimmen Forderungen der Landwirte zu.

Der Protest der Landwirte, an dem sich am Montag in Erfurt auch zahlreiche Bauern aus dem Landkreis Sömmerda beteiligten, hallt weiter nach. Am Mittwoch werde man darüber beraten, ob es weitere Aktionen in der Region geben werde, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Erfurt-Sömmerda, Bert Kämmerer.