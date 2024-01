Die Beratung und Informationen stehen im Mittelpunkt, es geht aber auch sportlich und kulturell zu.

Der Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda hat für dieses Jahr bereits zahlreiche Angebote in der Planung und setzte seine Schwerpunkte für die inhaltliche Arbeit. So soll es 2024 Informationen und Beratungen unter anderem zum Hausnotruf und Eckdaten zur Pflege mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie mit der Kreisverkehrswacht zum Verhalten im Straßenverkehr geben, wie Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) in seinem Jahresgespräch zum Stadtgeschehen informierte.