Kinder der katholischen und evangelischen Gemeinde besuchen nach Erfurter Staatskanzlei Sömmerdas Landrat sowie Bürgermeister

Gerade frisch aus Erfurt vom Termin in der Staatskanzlei eingeflogen – stolz zeigte Artem seine Hand mit dem Autogramm von Bodo Ramelow – besuchten die Sternsinger das Landratsamt in Sömmerda. Mit Artem waren Emil, Jakob, Rebekka, Hanna, Niklas, Dietrich und Philippa unterwegs, um am Dienstag auch Landrat Harald Henning (CDU, Foto) und im Anschluss Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) den Segen in ihre Dienstsitze zu bringen.