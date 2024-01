Sömmerda. In Sömmerda ist ein Jugendlicher von einem Auto angefahren worden. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Etliche Autofahrer ignorierten die Absperrung und erhielten Bußgelder.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen an der Kreuzung Wielandstraße/Parkweg in Sömmerda ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der Jugendliche gerade die Straße, als sich eine 65-Jährige in ihrem Mercedes näherte. Die Autofahrerin übersah den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche trug dabei schwere Verletzungen davon. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.