Kannawurf. Eine Kooperation mit dem Theaterverband ermöglicht die Finanzierung. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 14. Februar.

Das Künstlerhaus Thüringen schreibt erneut in Kooperation mit dem Theaterverband Thüringen ein Stipendium aus. Konkret handelt es sich um einen Arbeitsaufenthalt von vier Wochen für eine Gruppe von drei Künstlern oder Künstlerinnen am Künstlerhaus Thüringen in Kannawurf. Sie erhalten zudem ein Entgelt sowie ein Materialbudget. Ziel der Residenzen ist es, die freien darstellenden Künste in Thüringen nachhaltig zu stärken. Die Aufenthalte seien ergebnisoffen und prozessorientiert, das heißt, es gehe nicht darum, eine fertige Idee mitzubringen oder eine Inszenierung zu proben. Viel mehr gehe es darum, künstlerisch zu experimentieren, sich auszuprobieren sowie Ideen und Konzepte zu entwickeln.