Buttstädt. Mit neuen Öffnungszeiten und Projekten mit Kindern will die neue Leiterin der Bücherei mehr Nutzer gewinnen.

Birgit Czichos staunt am Mittwochvormittag nicht schlecht. Sie will sich nur schnell in der Bibliothek in Buttstädt ein Buch ausleihen und findet ein volles Haus vor. Bürgermeister Hendrik Blose (CDU), die Lavendelgruppe des Kindergartens „Sonnenschein“ und weitere Gäste haben sich im neuen Raum der Bücherei im Erdgeschoss des Coudray-Hauses versammelt, um die Wiedereröffnung der Bibliothek zu feiern. Ihr Buch bekommt Birgit Czichos natürlich trotzdem, sie freut sich über das Angebot der Ausleihe an neuer Stelle.