Leubingen.

Die Proteste der Bauern im Landkreis Sömmerda gehen weiter. Wie Stefan Heßler, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Weißensee, informiert, soll am 12. Januar, in der Zeit von 5 bis 9 Uhr auf einer Wiese auf Höhe der Rastanlage Leubinger Fürstenhügel ein Mahnfeuer entfacht und Mahnwache gehalten werden. Auch Traktoren werden auffahren, heißt es. Der Weißenseer Betrieb war bereits am Montag in die Protestaktionen involviert. 230 Fahrzeuge waren von dort aus in Richtung Erfurt gestartet.