Sömmerda. Sandra Butscheike und Steffen Mender berichten im Bürgerzentrum über ihre zahlreichen Reisen.

In einer Live-Multivisionsshow berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Donnerstag, dem 18. Januar, ab 19.30 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ in Sömmerda über ihre zahlreichen Reisen durch Skandinavien. Mit Bildern, Videosequenzen und Drohnenaufnahmen geben sie Einblicke in die einzigartige Vielfalt dieses Teils Nordeuropas.

Seit vielen Jahren zieht es Sandra Butscheike und Steffen Mender immer wieder in den hohen Norden. Mitternachtssonne und Polarnacht, wilde unberührte Landschaften, zerklüftete Küsten, malerische Fjorde, tausende Seen, romantische Wälder, eine einzigartige Tierwelt, Samikultur und eindrucksvolle Städte mit nordischem Flair machen für sie die Magie Skandinaviens aus.

Huskytour auf dem Kungsleden. © Steffen Mender

Für ihren neuen Vortrag waren die Fotografen und Filmemacher ein ganzes Jahr in Norwegen, Schweden und Finnland zu allen Jahreszeiten unterwegs. Die Fotojournalisten fuhren mit ihrem VW-Bus entlang der norwegischen Küste bis hinauf zum Nordkap und genossen das einzigartige Flair der skandinavischen Städte. Sie wanderten entlang wilder Küstenlandschaften, durch beeindruckende Bergwelten und unberührte Landschaften Lapplands. Eine einwöchige Kanutour führte durch das Insellabyrinth der Saimaa-Region. Die beiden konnten Bären, Moschusochsen und Elche in freier Wildbahn beobachten.

Karten gibt es in der Tourist-Information Sömmerda, Marktstraße 1-2, sowie an der Abendkasse.