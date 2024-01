Landkreis. Wer auf einem Gewässer ins Eis einbricht, gerät in Lebensgefahr. Einige Hinweise für das Verhalten bei einem Eisunfall.

Die derzeitigen frostigen Temperaturen machen aus vielen Seen und Gewässern Eisflächen. Die DRK-Wasserwacht warnt jedoch vor lebensgefährlichem Leichtsinn, informiert der Kreisverband Sömmerda/Artern des Deutschen Roten Kreuzes. So empfehle die DRK-Wasserwacht, nur Eisflächen zu betreten, die offiziell von lokalen Behörden freigegeben sind, da die Gefahren eines Eiseinbruchs hoch sind. Im Landkreis Sömmerda gibt es derzeit keine solchen offiziell ausgewiesenen Eisflächen.

Niedrige Wassertemperaturen im Winter bedeuten für ins Eis eingebrochene Menschen Lebensgefahr, betont die DRK-Wasserwacht. Das Risiko sei groß, innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein zu verlieren und zu ertrinken. Daher empfehle die Thüringer DRK-Wasserwacht, in den nächsten Tagen trotz Minusgraden Eisflächen auf Seen und anderen Gewässern nicht zu betreten und die Schilder und Hinweise, die vor dem Betreten der Eisflächen warnen, ernst zu nehmen.

Bewusstlosigkeit kann schon nach wenigen Minuten eintreten

Zugleich gibt sie Hinweise zum Verhalten für den Fall, dass man selbst im Eis einbricht. So solle man laut um Hilfe rufen. Ist man allein unterwegs und eingebrochen, sollte man sich nicht mehr als nötig bewegen, um so wenig Körperwärme wie möglich zu verlieren, heißt es weiter. Das Wasser sei an der Nullgradgrenze. Daher könne Bewusstlosigkeit schon nach wenigen Minuten eintreten. Danach habe man keine Kontrolle mehr und ertrinkt.

In jedem Fall ist zu vermeiden, dass man unter das Eis gerät. Bei einer dünnen Eisdecke sollten Eingebrochene versuchen, das Eis so weit abzubrechen, bis es trägt, sich dann in Bauch- oder Rückenlage flach auf das Eis hochziehen und auf dem Bauch zum Ufer kriechen, so die Wasserwacht. Durch die Verteilung des Körpergewichts auf eine größere Fläche vermeide man ein weiteres Einbrechen.

Für den Fall, dass man einen Eisunfall beobachtet, gibt es ebenfalls Empfehlungen für das Handeln. Zunächst sollte man die Person beruhigen und deutlich machen, dass man Hilfe holt. Wichtig ist, sofort per Handy den Notruf 112 zu wählen. Stichworte sind: Was ist passiert und wo ist der Unfallort? Wie lange ist die Person schon im Eiswasser? Je genauer die Angaben sind, desto schneller kommt Hilfe.

Beachten sollte der Hilfeleistende auf jeden Fall, dass er dem Eingebrochenen nur auf dem Eis liegend hilft, da die Gefahr besteht, selbst einzubrechen, heißt es weiter. Nutzen kann man zum Beispiel ein zuvor auf das Eis gelegtes Zaunfeld oder eine Leiter, das sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung.

Verunglücktem auf keinen Fall die Hand reichen

Dem Impuls, dem Eingebrochenen die Hand zu reichen, sollte man den Angaben zufolge niemals folgen, da man selbst ins Wasser rutschen könnte. Dem Verunglückten sollte nur mit stabilen Hilfsmitteln wie Ästen oder Kleidungsstücken geholfen werden, die man auch loslassen kann.

Befindet sich der Verunglückte am Ufer, sollte man ihn ruhig lagern und zudecken. Wenn er bewusstlos ist, stabile Seitenlage und anschließend die Atmung kontrollieren, so die Wasserwacht. Sie gibt noch einen Hinweis: Die nasse Kleidung des Eingebrochenen bitte nicht allein, sondern erst zusammen mit den Mitarbeitern vom Rettungsdienst abnehmen.