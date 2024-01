Sömmerda. Gerichtsbericht: In einem Betrugsverfahren wurde ein Urteil gefällt. Der Angeklagte monierte die Verhandlungsführung und wurde am Ende noch einmal deutlich.

Im Betrugsprozess gegen den Angeklagten Mario K.* aus Rastenberg wurde am Mittwoch am Sömmerdaer Amtsgericht ein Urteil gesprochen. Demnach habe er sich wegen Betruges durch Unterlassen schuldig gemacht. Der 45-Jährige, der seit Anfang 2022 Arbeitslosengeld I über die Bundesagentur für Arbeit bezog, soll im Februar des gleichen Jahres in einem Transportunternehmen in Erfurt als Kraftfahrer tätig gewesen sein. Die Tätigkeit hatte er der Behörde allerdings nicht gemeldet und bekam deshalb neben seinem Gehalt auch weiter das Arbeitslosengeld ausbezahlt. „Dadurch wurde die Agentur für Arbeit geschädigt, was der Angeklagte billigend in Kauf nahm“, sagte die Staatsanwältin in ihrer Anklagebegründung.