Landkreis. Gedanken zum Wochenende: Pfarrer Thomas Marcak über die ersten zwei Wochen des neuen Jahres

Das neue Jahr hat auch schon wieder 13 Tage gesehen. Das Knallen der Sektkorken und Feuerwerkskörper ist längst verhallt. Drei Könige sind gekommen und wieder gegangen. Die letzten Lichtdekorationen – Sterne und Schwibbögen –, die die abendlichen Straßen erhellt haben, sind verschwunden und der leuchtende Schriftzug über der Straße, der einem ein frohes Fest gewünscht hat, ist nun auch weg.

An einem Morgen in der vergangenen Woche saß ich da und hörte draußen immer lauter werdende Geräusche. Mein erster Gedanke war: Jetzt wird der Müll abgeholt. Wenige Minuten später erklang aber ein Geräusch, das an Sägen erinnerte. Da Kettensägen vielleicht doch nicht zur üblichen Ausstattung der Müllabfuhr gehören, war ich etwas irritiert und wagte einen Blick aus dem Fenster: Der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Weißensee wird „abgebaut“ – der Weihnachtsbaum, an dessen Anblick man sich in den letzten Wochen gewöhnt hatte, der, wenn mal wieder stürmisches Wetter war, im Wind hin und her gewackelt hat. Das war ein lustiger Anblick, wenn die Lichterkette mitsamt Weihnachtsbaum abends im Dunkeln Wellen gemacht hat und ohne jeden Rhythmus getanzt hat. Dennoch blieb er stabil stehen. Nun wurde er zerlegt.

Ein Zeichen dafür, dass eine Zeit vorbeigeht und eine neue Zeit anfängt. Wenn dieser Text erscheint, wird in manchen Ländern im Norden von Europa St.-Knuts-Tag gefeiert. Dieser Tag ist hier, in unseren Breitengraden, eher durch eine Rabattaktion von einem Möbelhaus bekannt, welches man mit gelben und blauen Farben verbindet. In Schweden, Norwegen und Finnland werden an diesem Tag die Kerzen und der Schmuck von den Weihnachtsbäumen entfernt. Dazu gehört auch, dass der essbare Teil der Weihnachtsbaumdeko geplündert und gegessen wird. Das Ganze kann auch in einem feierlichen Rahmen geschehen und so noch einmal einen letzten kleinen und festlichen Höhepunkt bilden. Anschließend werden die nun nackten Bäume aus den Wohnungen entfernt und entsorgt.

Auch ein Zeichen dafür, dass eine Zeit endet und eine neue Zeit anfängt.

Auch hier ist Weihnachten größtenteils schon durch. Vielleicht liegen noch ein paar Dosen mit Plätzen in irgendwelchen kalten Kammern oder in der Garage und warten darauf, aufgebraucht oder entsorgt zu werden. Zutaten, die noch vom Plätzchenbacken übrig sind und Platz wegnehmen, kann man noch anderweitig aufbrauchen. Das Entsorgen von Weihnachtsbäumen fand und findet auch statt. Teilweise wird auch daraus mancherorts ein kleines Highlight: das Weihnachtsbaumfeuer.

Auch hier geht eine Zeit zu Ende und etwas Neues fängt an. Auch in der Kirche ist es so. Die Sonntage heißen nun soundsovielter Sonntag nach oder vor irgendetwas. Am Horizont taucht langsam – zwar noch sehr klein – der Aschermittwoch auf und kündigt wiederum eine andere Zeit an. „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade“: Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche. Er stammt aus einem der Bibeltexte, die zu Weihnachten gelesen werden.

Vielleicht ist das Nehmen aus der Fülle etwas, was nicht nur im biblischen Zusammenhang ganz gut klingt. Vielleicht mag man etwas aus der Fülle dessen mitnehmen, was man in den nun vergangenen, festlichen Tagen erlebt hat – einen netten Gedanken, eine neue Angewohnheit, die gemütliche Stimmung – etwas, was einem nicht nur zur Weihnachtszeit gut tut.