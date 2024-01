Großmonra. Deutschlands größte Verbrauchermesse startet in wenigen Tagen. Trautlind Matthes von der Monraburg-Mosterei will dort für die Region werben

Die Saftkästen hat Trautlind Matthes, die Geschäftsführerin der Monraburg-Mosterei in Großmonra, schon zur Seite gestellt. Jetzt müssen sie noch in einem Transporter verstaut werden. Saft in den Sorten Apfel-Quitte, Traube, aber auch Schwarze Johanna, Apfelsaft trüb und Joghurt-Litschi gehen mit auf die Reise nach Berlin. Vom 18. bis 28. Januar nimmt die Unternehmerin an der Grünen Woche teil. „Ich will dort präsent sein und den Leuten zeigen, dass es mich noch gibt“, so die 63-Jährige.