Etwa 340 Tiere waren aus der Kälte in einen Stall gebracht worden.

Zu dem Einsatz von Veterinäramt und Polizei bei einem Landwirt im nordöstlichen Teil des Landkreises Sömmerda, über den unsere Zeitung am 12. Januar berichtete, informierte das Landratsamt Sömmerda am Freitag auf Nachfrage, dass Mitarbeiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes Sömmerda nach Hinweisen aus der Bevölkerung bei dem Tierhalter Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt hatten. Den mehrfachen und wiederholten Aufforderungen des Veterinäramts, die Lämmer sowie tragende Mutterschafe in einem Stall unterzubringen sowie für die anderen Schafe einen geeigneten Witterungsschutz einzurichten, sei der Landwirt nicht nachgekommen.