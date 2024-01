Annett Kletzke wird an zwei Dingen festhalten

Hand aufs Herz: Sind Ihre guten Vorsätze für 2024 auch schon in weite Ferne gerückt? Wenn das so ist, dann kann ich Ihnen das schlechte Gewissen nehmen. Gelegenheit, sich dieser harten Auflagen zu entledigen, gibt es am 17. Januar. An diesem Tag wird der offizielle „Wirf-Deine-Jahresvorsätze-über-Bord-Tag“ begangen. Den gibt es tatsächlich. Die Amerikaner haben ihn erfunden. Dort ist der Tag als „Ditch New Years Resolutions Day“ bekannt.