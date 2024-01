Elxleben. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hatten 300 Weihnachtsbäume eingesammelt. Am Samstagabend gingen sie in Flammen auf

Vielerorts loderten am Samstag im Landkreis Sömmerda die Feuer. In Elxleben hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 300 Weihnachtsbäume eingesammelt. Das Feuer am Abend war für viele willkommener Anlass, um Wünsche für das neue Jahr auszutauschen. Der Kirmesverein sorgte ebenfalls für das leibliche Wohl der Gäste. Nächster Höhepunkt ist das Osterfeuer, ließ Vereinschef Sebastian König wissen.