Weißensee. Das gibt es nicht alle Tage. Der Frost auf dem Gondelteich ließ ein paar Spiele zu

Die Tage, an denen sie ihrem Hobby frönen können, lassen sich im Jahr an einer Hand abzählen. Am Samstag war ein solcher. Am Nachmittag trafen sich an die 15 Mann, die auch als „Weißensee Carps“ bekannt sind, um auf dem Gondelteich Eishockey zu spielen. „Natürlich haben wir geprüft, ob das Eis dick genug dafür ist“, sagte Martin Fritsche. Wie er berichtete, hat Eishockey Tradition in Weißensee. Eberhard Fritsche, Sportlehrer und leider viel zu früh verstorben, und Jörg Preßler scharten als Kinder schon Eislauf-begeisterte Freunde um sich, gaben ihre Liebe zum Eishockeyspiel später an ihre Kinder und viele andere weiter. Heute ist schon wieder die nächste Generation am Start. Sicher ist Martin Fritsche, dass der Eiszauber viel zu schnell vorbei sein wird.