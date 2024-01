Sömmerda. Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen sich regelmäßig Fitnesstest unterziehen. Eine mobile Atemschutzübungsanlage erlaubte jetzt das Pflichtprogramm im großen Stil

Atemschutzgeräteträger müssen ihre Fitness jährlich unter Beweis stellen. 52 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Sömmerda konnten dieser Pflicht am Samstag in der Feuerwache nachkommen. In voller Montur mussten sie in die Pedale treten, an einer Endlosleiter klettern, eine Orientierungsstrecke unter Sichtbehinderung bewältigen und sich am Handergometer beweisen.