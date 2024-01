Kannawurf. Kannawurfer Karnevalverein sorgt für ersten Straßenumzug des Jahres in Thüringen. „Fidelia“ Dana begrüßt die bunte Narrenschar

„Das ist wirklich erstaunlich, was dieses kleine Dorf auf die Beine stellt“, hielt Ulrich Preuße, der Präsident des Wippertaler Carnevalclubs aus Bendeleben, mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg. Der erste Straßenkarneval in Thüringen ist für ihn seit vielen Jahren ein Pflichttermin und wundervoller Auftakt in die Saison. Auch für Jens Behrmann, dem Präsidenten des Karneval Klubs Helau Erfurt, ist der Umzug in Kannawurf ein fester Termin. Einen besseren Startschuss könnte es für ihn nicht geben. Auch wenn die heiße Karnevalszeit erst noch bevor steht, in Kannawurf waren die Narren am Samstag in bester Stimmung.