Nöda. Bei einem Unfall sind vier junge Leute verletzt worden, einer davon schwer. Ein Jugendlicher versuchte hinterher, das Auto mit einem Traktor aus einem Graben zu ziehen.

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in der Gemeinde Nöda (Kreis Sömmerda) in einen Straßengraben gefahren und dabei schwer, seine drei Mitfahrer leicht verletzt worden. Einer der Jugendlichen versuchte anschließend in angetrunkenem Zustand mit einem Traktor, das verunglückte Auto aus dem Graben zu ziehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.