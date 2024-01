Sömmerda. Gerichtsbericht: In einem Verfahren wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs mit fahrlässiger Körperverletzung wird ein Urteil gefällt. Der Angeklagte zeigt sich geständig und entschuldigt sich mehrfach bei den Geschädigten.

Im Prozess gegen den Angeklagten Karim M.* aus Naila ist am Montag am Amtsgericht in Sömmerda ein Urteil gesprochen worden. Laut Anklageschrift hat sich der 31-Jährige, der zum Tatzeitpunkt in Kölleda lebte, der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung schuldig gemacht. Zusätzlich sei er ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen.