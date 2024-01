Sömmerda. Mitstreiter im Ehrenamt oder über eine geförderte Beschäftigungsmaßnahme gesucht

Alles geht seinen geregelten Gang, auch zu Beginn des neuen Jahres. Jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt, holen am Montag sowie am Donnerstag bedürftige Bürgerinnen und Bürger Lebensmittel im Sozialzentrum Am Rothenbach ab. In Sömmerda zählt die Tafel allein fast 500 Abholer. „Und da haben wir noch immer eine Warteliste“, berichtet Karsten Thiersch vom Verein Netzwerk Regenbogen, der die Tafeln in Sömmerda, Buttstädt und Kölleda unterhält. Vor Weihnachten habe es gar einen Aufnahmestopp gegeben.