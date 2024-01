Sömmerda. In Erfurt wird momentan über die Einführung einer Brötchentaste für die Innenstadt diskutiert. In Sömmerda gibt es sie bereits seit 2016. Für die Händler vor Ort hat das viele Vorteile.

In Erfurt wird momentan intensiv darüber diskutiert, ob in der Innenstadt kostenloses Kurzparken durch eine sogenannte Brötchentaste eingeführt werden soll. Dabei gibt es Befürworter und Gegner. In Sömmerda existiert bereits seit einigen Jahren die Brötchentaste. „Das Kurzparken bringt mehr Menschen in die Innenstadt“, sagt Diana Hollenbach vom Hofladen Sömmerda. Sie habe viele Kunden und Kundinnen, die von dieser Funktion Gebrauch machen. Dabei mache das Alter keinen Unterschied, so die 47-Jährige weiter. Der einzige Unterschied sei, dass die jüngere Kundschaft eher das digitale Angebot der Brötchentaste nutze.