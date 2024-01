Kölleda. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Kölleda sind fast ein Drittel der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Einigen droht jetzt ein Fahrverbot.

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda müssen mehrere Autofahrer mit einem Fahrverbot rechnen. In Kölleda kontrollierte die Polizei am Montag das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit von 50km/h. Wie die Polizei am Dienstag informierte, überschritten über mehrere Stunden hinweg fast ein Drittel aller Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Fünf von ihnen waren so schnell unterwegs, dass ihnen nun ein Fahrverbot drohe. Unrühmlicher Spitzenreiter sei ein Autofahrer gewsen, der die Kontrollstelle mit 113 km/h durchfuhr. Damit war er mehr als doppelt so schnell unterwegs, wie erlaubt. Ihm drohe nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

