Mehr als 60 Unternehmen haben sich für „Kurzbegegnungen“ in der Unstruthalle angemeldet und ihre Angebote bereits aufgelistet.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr unterstützt der Landkreis Sömmerda auch 2024 wieder Unternehmen aus der Region bei der aktiven und kreativen Suche nach passenden Nachwuchskräften, informierte das Landratsamt. Vorbereitet wird für den 7. Februar in der Zeit von 13 bis 16 Uhr ein sogenanntes Azubi-Speed-Dating in der Unstruthalle, Fichtestraße 23 in Sömmerda. Im besten Falle komme man so in zehn Minuten zum Ausbildungsplatz, heißt es.