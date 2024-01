Sömmerda. Forderungen nach Änderungen in der Bundespolitik werden laut, der Ton wird rauer. Es spricht auch der CDU-Bürgermeisterkandidat spricht

„Die Stimmung unter den Bauern bleibt aufgeladen. Sie sind bereit, weiter für ihre Forderungen zu kämpfen“, sagte Barbara Wünsche, die Regionalreferentin beim Kreisbauernverband Erfurt-Sömmerda, am Dienstag nach ihrer Rückkehr von der Protestkundgebung in Berlin. 150 Mitglieder aus dem Kreis seien mit viel Enthusiasmus in die Bundeshauptstadt gefahren und mit dem Eindruck zurückgekommen, dass sich nichts in den Köpfen der Politiker geändert habe.