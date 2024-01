Schloßvippach. DDR-Kultband kündigt erneuten Auftritt an. Bürgermeister Uwe Köhler nennt weitere Höhepunkte

Eines steht jetzt schon fest. Karussell, die Rockband aus Leipzig, wird 2025 wieder in Schloßvippach spielen. Wie Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) informiert, ist der nächste Termin schon festgesteckt. Demnach geben die Musiker am 10. Januar 2025 erneut ein Neujahrskonzert in Schloßvippach. Das Polizeiorchester Thüringen erweist sich ebenfalls als Wiederholungstäter. Die Blechbläser sind am 18. Dezember bereits zum dritten Mal mit einem Weihnachtskonzert im Festsaal zu erleben.