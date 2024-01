Sömmerda. Die Weihnachtsdekorationen in Sömmerda wurden abgenommen. Doch was passiert mit den Lampen, Lichterketten und anderem Schmuck? Die Stadtverwaltung informiert.

Es dauerte nicht lange, da war es wieder kahl in der Innenstadt Sömmerdas. Über die Weihnachtszeit erschienen die Straßen in festlichem Glanz. Nach dem Jahreswechsel jedoch begann bereits die Demontage der Dekoration. Laut der Stadtverwaltung Sömmerda ging es bereits am 2. Januar los, am 9. Januar war der gesamte Schmuck demontiert.