Buttstädt. Von einer Hauswand in Buttstädt stahlen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Als Tatfahrzeug verwendeten sie einen Pickup.

Unbekannte haben am Dienstagmorgen in Buttstädt einen Zigarettenautomaten gestohlen, welcher zuvor an einer Hauswand in der Niederwendenstraße gehangen hatte. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zwei unbekannte Männer mit einem Pickup den Automaten abtransportiert haben. Es entstand ein Gesamtschaden von über 6000 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall nun wegen schweren Diebstahl.