Sömmerda. In Sömmerda ist ein Mann von zwei Unbekannten durch Schläge verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Am Dienstagabend ist in Sömmerda ein Mann von zwei Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Laut Polizei hatte der 35-Jährige sich auf dem Spielplatz der Grundschule in der Albert-Schweitzer-Straße aufgehalten. Gegen 18.30 Uhr hatten Zeugen die Tat beobachtet. Die hinzugerufene Polizei fahndete anschließend nach den mutmaßlichen Tätern. Diese waren allerdings bereits spurlos verschwunden. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben und dazu Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) unter Angabe der Fallnummer 0014113 entgegen.