Haßleben. Kirchengemeindeverband Kindelbrück-Weißensee setzt zweites E-Mobil in Haßleben ein. Engagierte Bürger übernehmen Chauffeurdienste

„Die Handzettel sind noch im Druck“, sagt Eva Rottleb. Sobald die Seniorenbeauftragte des Landkreises Sömmerda die 2500 Flyer in den Händen hält, will sie sich ans Verteilen machen. Mitteilen will sie, dass ein Land-Mobil des Evangelischen Seniorenbüros Frömmstedt nun auch im Straußfurter Raum im Einsatz ist und Menschen, die über kein eigenes Auto verfügen oder nicht mehr fahren wollen, zum Arzt, zur Apotheke, zum Einkauf oder zum Bahnhof bringt.