Agriphotovoltaik in Kleinneuhausen und Vogelsberg, Azubis in Kindelbrück und ein ausverkaufter Abend in der Bibliothek.

Die Einwohnerversammlung in Kleinneuhausen am Freitag, 19. Januar, wird von Energiethemen dominiert. Bürgermeister Michael Köhler (pl) hat angekündigt, dass neben einer Übersicht über erfolgte Investitionen und Aussagen zu anstehenden Planungen auch Ausführungen zur Bürgerenergiegenossenschaft Thüringer Becken erfolgen sollen. Zudem soll das Projekt einer Agriphotovoltaikanlage in Kleinneuhausen und Vogelsberg angesprochen werden. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr in der Gaststätte Kleinneuhausen. ab