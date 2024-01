Landkreis. Mit dem Wintereinbruch kommen Schnee und Eis auf die Straßen und Gehwege. Damit diese weiter benutzbar sind, müssen sie geräumt werden. Hier ein Überblick über das Wichtigste zum Winterdienst.

Am Mittwoch brachte sich der Winter im Thüringer Becken in Erinnerung. Auch in Sömmerda gab es gut 15 Zentimeter Neuschnee, der sich auf die Straßen, Geh- und Radwege legte. Damit der Verkehr für Autos, Radfahrer und Fußgänger weiterhin gefahrlos vonstatten gehen kann, muss eine fachgerechte Räumung schnellstmöglich passieren, schreibt auch die Straßenreinigungssatzung der Stadt Sömmerda vor.