Sömmerda. Gerichtsbericht: In einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde ein Urteil gefällt. Der Angeklagte hat zuvor schon wegen ähnlicher Taten in Haft gesessen.

Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln musste sich Daniel S.* am Donnerstag vor dem Sömmerdaer Amtsgericht verantworten. Im Mai vergangenen Jahres soll er in einer Obdachlosenunterkunft in Sömmerda mehrfach auf einen Mann eingeschlagen haben.