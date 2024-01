Weißensee. „Michelshöhe“ hat sich als Eventlocation für die Zukunft aufgestellt

Die kleine Anhöhe zwischen Sömmerda und Weißensee kennen nicht nur die Kraftfahrer, sondern auch Naturfreunde. Die Michelshöhe teilt in der Neuzeit die Gemarkungen der beiden Städte, früher auch Regierungsbezirke von Preußen und Herzogtümer. Überliefert ist, dass im Zollhaus an dieser Stelle bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Gastwirtschaft betrieben wurde, in der Kutscher von Pferdefuhrwerken einkehrten, wenn sie ihre Pferde umspannten.