Bei einem Küchenbrand ist in Gebesee eine Hündin verletzt worden. Sie musste in eine Tierklinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt gegen die Mieterin.

Am Donnerstagmorgen stand die Küche einer Wohnung in Gebesee in Flammen. Laut Polizei war ein Nachbar des Mehrfamilienhauses durch einen Rauchmelder und Brandgeruch im Treppenhaus auf das Feuer aufmerksam geworden.

Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und löschte die Flammen. Große Sorge bereitete bei dem Einsatz eine dreijährige Labrador-Hündin, die sich während des Brandes in der Wohnung befunden hatte. Sie erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und musste zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht werden.

In der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Gegen die 22-jährige Mieterin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

