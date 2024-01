Buttstädt. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage haben Unbekannt in Buttstädt zugeschlagen. Erneut wurde ein Zigarettenautomat von einer Hauswand abmontiert und gestohlen.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage wurde am Donnerstagmorgen der Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Buttstädt gemeldet. Laut Polizei hatten sich Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Straße Brühl an den Halterungen des Geräts zu schaffen gemacht und ließen den gesamten Automaten verschwinden.

Insgesamt machten sie sich so mit einer Beute im Wert von 5000 Euro auf und davon und hinterließen lediglich eine leere Hauswand. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Erst am Mittwoch war von einem ähnlichen Vorfall berichtet worden. Dabei transportierten zwei Männer mit einem Pickup den Zigarettenautomaten ab.

