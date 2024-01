Landkreis. Zu Beginn des Jahres 2024 wurde die Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe auf 19 Prozent angehoben. Das trifft die Branche hart. So gehen zwei Gastronomen in der Region mit der Erhöhung um.

„Es ist eine schwierige Phase für die Gastronomie“, sagt Karsten Zech, Betreiber des Restaurants „Karnette“ in der Innenstadt Sömmerdas. Seit Jahresbeginn gilt für Speisen in Restaurants wieder ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde diese Besteuerung zeitweise auf sieben Prozent reduziert, um der Gastronomie zu helfen.