Oberhof. Handballsportler unterstützen Skiathletin bei ihrem Heimweltcup in Oberhof

„Ich glaube, jetzt weiß jeder, wo Sömmerda liegt“, sagt Thomas Hollenbach. Der Präsident des HSV 05 ist stolz auf die Abordnung des Vereins, die sich am Samstag die Unterstützung von Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl bei deren Heimweltcup in Oberhof auf die Fahnen geschrieben hatte. „Wir haben Banner und Transparente mitgehabt und natürlich auch Tröten und mehr“, so Hollenbach. Zu übersehen und zu überhören waren die Sömmerdaer Handballer also nicht. Victoria Carl hat sie jedenfalls mühelos gefunden und gern ein Bad in der HSV-Fangruppe (Foto) genommen. „Der Fanblock war mit 47 Leute gut gefüllt“, weiß Hollenbach. Der Verein hatte eigens einen Fanbus gechartert, um die Freundin von HSV-Nachwuchstrainer Sascha Schrödter anzufeuern. Das hat gut geklappt: Carl wurde 4. im Massenstart. Beim HSV stegt fest: „Nächstes Jahr sind wir noch mehr!“