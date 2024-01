Touristiker auf der Grünen Woche in Berlin

Der Auftakt zur Grünen Woche in Berlin ist geglückt, berichtet Ingo Weidenkaff, der Leiter der Geschäftsstelle des Tourismusverbandes Thüringer Becken. Am Samstag stattete Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dem Stand, den der Verband zusammen mit dem Verein „Hohe Schrecke Alter Wald mit Zukunft“ und der Kelterei im Bahnhof Donndorf betreibt, einen Besuch ab. Mit dabei auch Trautlind Matthes, Geschäftsführerin der Monraburg Mosterei aus Großmonra, die zusammen mit der Privatkellerei Sonnenberg aus Bad Sulza auftritt. Überhaupt habe sich gleich zu Beginn der Verbrauchermesse viel Politikprominenz sehen lassen. Die Vertreter aus dem Landkreis Sömmerda werden am Mittwoch erwartet. Dann findet auch ein Bühnenprogramm statt, bei dem Bäckermeister Paul Süpke aus Orlishausen und die „Doomsday Brassband“ aus Gebesee auftreten.