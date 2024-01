Zu Pfingsten soll es ein Programm sowie nach dem ältesten deutschen Reinheitsgebot von 1434 gebrauten Gerstensaft auf dem Marktplatz geben.

Im vergangenen Jahr wurde das traditionelle Bierfest in Weißensee aus finanziellen Gründen gestrichen, in diesem Jahr soll es nach dem Willen der Stadt zu Pfingsten wieder auf dem Marktplatz stattfinden. Allerdings kann die Kommune selbst die Organisation erneut nicht in die eigenen Hände nehmen, vielmehr hat sie Organisation und Durchführung des Bierfestes Anfang des Jahres ausgeschrieben.