Landkreis Sömmerda. Silvana Scholz koordiniert die Arbeit der Hospizbegleiter in Sömmerda, Artern und Sondershausen. Es werden dringend neue Ehrenamtliche gesucht.

Das Thema Tod und Sterben gehört zum Leben, wird in der Gesellschaft aber lieber verdrängt. Umso wichtiger sind aber ehrenamtliche Helfer, die die Menschen in ihren letzten Stunden, Tagen, Wochen oder sogar Monaten begleiten. Allerdings könne man die enorme Nachfrage nur schwer bedienen, sagt Silvana Scholz, denn „wir fahren zu den Menschen nach Hause oder was sie ihr zu Hause nennen“. Die 36-Jährige ist seit November 2022 Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst in Sondershausen, Sömmerda und Artern.