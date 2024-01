Sömmerda. 11 Jahre lang war Dominik Bloh obdachlos. Jetzt ist er Bestseller-Autor und betreibt einen Duschbus für Obdachlose. Am 1. Februar liest der Hamburger in der Bibliothek Sömmerda aus seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“.

Dominik Bloh war gerade einmal 16 Jahre alt, als seine psychisch erkrankte Mutter ihre Vormundschaft ablegte und ihm in einer Winternacht eine Stunde Zeit gab, seine Sachen zu packen und die Wohnung zu verlassen. Was folgte, waren 11 Jahre Obdachlosigkeit in Hamburg ohne wirkliche Perspektive. „Es gab eine Zeit, in der ich nicht wusste, ob ich 30 werde“, sagt Bloh.