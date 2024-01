Rastenberg. Steffen Weilepp übergibt 1400 Euro-Spende für die Grundschule

„Es war eine in der Corona-Zeit geborene Idee“, sagt Steffen Weilepp. Der Juniorchef von Weilepps Hofladen & Landwirtschaft in Roldisleben erinnert sich noch gut daran, wie er 2021 beim Landratsamt nachfragte, was angesichts der strikten Corona-Auflagen, die Weihnachtsmärkte im eigentlichen Sinne undurchführbar machten, doch möglich machen könnte. Die Lösung für Roldisleben und Umgebung war ein Weileppscher Weihnachtsbaumverkauf „auf Abstand“ mit Getränken quasi „to go“.