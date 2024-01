Sömmerda. Die Dreistigkeit eines Autofahrers im Landkreis Sömmerda scheint keine Grenzen zu kennen. Zudem ist ein Mann brutal überfallen und verletzt worden.

In der Nacht zum Mittwoch hat ein 67-jähriger Autofahrer im Landkreis Sömmerda die Neugier der Polizei geweckt. Deren Angaben zufolge war der Mann mit seinem Fahrzeug ohne Kennzeichen unterwegs gewesen. Die Polizisten stoppten ihn daraufhin und führten eine Kontrolle durch.

Dabei stellte sich heraus, dass der 67-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Doch dem nicht genug. Erst wenige Stunden zuvor hatten bereits andere Polizisten gefälschte Kennzeichen von seinem Fahrzeug abgebaut und beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun verschiedene Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Mann aus dem Nichts angegriffen und verletzt

In Sömmerda ist ein 26-Jähriger von einem gleichaltrigen Mann aus dem Nichts brutal angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei hielt der Angreifer sein Opfer zunächst in einem Würgegriff und würgte es so lange, bis Atemnot einsetzte. Anschließend trat und schlug er auf den 26-Jährigen ein, beleidigte ihn und stach ihm mit einem Finger ins Auge.

Unvermittelt habe der Mann danach noch einen Schlagring aus seiner Bauchtasche gezogen und versucht, sein Gegenüber damit weiter anzugreifen. Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Angreifer, konnte ihn aber bislang nicht ausfindig machen. Der verletzte 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zuwachs im Gefängnis

Ein Mann hat am Dienstagabend in Sömmerda einen Polizisten angegriffen und ist anschließend im Gefängnis gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war zuvor nach dem 40-Jährigen aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefahndet worden. Als Polizisten den Gesuchten schließlich in der Salzmannstraße antrafen, griff dieser einen von ihnen an.

Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Da der Gesuchte die geforderte Geldstraße von etwa 2000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. Für die nächsten drei Monate sitzt er nun in einer Gefängniszelle.

