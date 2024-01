Sömmerda. Mädchen und Jungen der Diesterweg-Grundschule nehmen das zweite Mal beim Benefizlauf teil und werden belohnt.

„Es gibt Kinder, die werden nicht groß.“ Daniel Voigt, der Vorstandsvorsitzende des Sömmerdaer Vereins „Run4Kids“, wird nicht müde, immer wieder das Anliegen der Mitglieder zu unterstreichen und allen Unterstützern zu danken. Dazu gehören die Mädchen und Jungen der Grundschule „Adolph Diesterweg“ in Sömmerda. Das zweite Mal in Folge nahmen sie am Benefizlauf des Vereins teil, mit dessen Startgeld das Kinderhospiz Mitteldeutschland unterstützt wird.