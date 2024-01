Sömmerda. Der Rotary-Club Sömmerda möchte den Erlös der Jubiläumsveranstaltung am 1. Juni erneut Vereinen zur Verfügung stellen. Anträge sind noch möglich.

Obwohl das neue Jahr 2024 erst begonnen hat, laufen beim Rotary-Club Sömmerda bereits die Vorbereitungen für das 20. Entenrennen auf dem Kanukanal am 1. Juni. Internationaler Kindertag, Stadtfest und Entenrennen seien an diesem Wochenende die Höhepunkte in Sömmerda und Grund zum Feiern, teilte Harald Steglich im Auftrag des Rotary-Clubs mit. „Die 5000 Enten als Hauptakteure sind bereits startklar. In den nächsten Wochen erfolgen die Überprüfung des benötigten Materials für Start und Ziel, der Druck von Plakaten und Rennlizenzen sowie die Beschaffung attraktiver Preise“, schreibt er.