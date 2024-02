Landkreis. Wie ist die aktuelle Wohnungssituation im Landkreis Sömmerda? Kommen mehr junge Menschen zurück in den ländlichen Raum?

Von der Stadt auf das Land – seit einigen Jahren ziehen wieder mehr junge Menschen zurück in den ländlichen Raum. Kommen diese Menschen auch im Landkreis Sömmerda an? Und wie steht es um den Leerstand der Kreisstadt sowie in der Region?