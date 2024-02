Sömmerda. Bauwerk muss noch geprüft und freigegeben werden

Auch wenn das Bauwerk an sich steht – bis zur Abnahme als abgeschlossenes Projekt gibt es für die bauausführende Firma an der Flutgrabenbrücke im Biegenweg noch das eine und andere zu tun. Dazu gehören unter anderem Arbeiten an der Gewässersohle, Wegeanpassungen, der Anstrich des Geländers, Dokumentationen und vor allem die erste ingenieurtechnische Hauptprüfung der Brücke. Das teilt Sömmerdas Stadtverwaltung am Montag mit.