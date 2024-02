Rastenberg. Bürgerhalle wird am 14. Februar zum Treffpunkt für Filmfreunde und Verliebte

Die närrische Zeit strebt mit großen Schritten ihrem Höhepunkt entgegen. Die drei tollen Tage - Rosenmontag, Faschingsdienstag und Aschermittwoch - sind in Sichtweite. Letzterer fällt in diesem Jahr ausgerechnet auf den 14. Februar, den Valentinstag, den Festtag der Verliebten. Falls also, anders als im Karnevalsgassenhauer, am Aschermittwoch nach Kussfreiheit & Co. in Sachen neuer Liebe doch nicht alles vorbei ist, passt das perfekt! In Rastenberg darf jedenfalls getrost und gern erneut an diesem Mittwochabend in der Bürgerhalle zweisam Film geschaut werden.